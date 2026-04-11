Disinnesco ordigni bellici chiude l' A2 tra Battipaglia e Eboli | in campo la Protezione Civile

Domani l’autostrada A2 tra Battipaglia ed Eboli sarà chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di disinnesco di due ordigni bellici rinvenuti nell’area. La Protezione Civile della Regione Campania ha predisposto un piano di assistenza e sicurezza durante questa operazione. La chiusura sarà in vigore per permettere l’intervento degli artificieri e garantire la sicurezza dei cittadini. La circolazione verrà riaperta al termine delle operazioni.

In vista della chiusura temporanea dell’autostrada A2 Salerno–Reggio Calabria, prevista per domani per consentire le operazioni di disinnesco di due ordigni bellici rinvenuti nell’area, il Settore Protezione Civile della Regione Campania ha predisposto un dispositivo di assistenza alla.🔗 Leggi su Salernotoday.it Ordigni bellici tra Battipaglia ed Eboli, partono gli sgomberi nella "zona rossa" per il disinnescoE’ partita la macchina organizzativa per il disinnesco degli ordigni bellici ritrovati nel Comune di Eboli a confine con il Comune di Battipaglia nel... Ordigni bellici tra Eboli e Battipaglia: i disagi per la circolazioneTutto pronto per le operazioni di disinnesco di due ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuti nel territorio comunale di...