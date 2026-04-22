L’Italia si prepara a inviare quattro navi nell’area dello Stretto di Hormuz per operazioni di sminamento. Il piano, approvato dal comando militare, prevede l’impiego di due cacciamine, accompagnate da un’unità di scorta e supporto logistico. La decisione si inserisce in una strategia di monitoraggio e tutela delle rotte marittime della regione. La pianificazione mira a garantire la sicurezza delle operazioni e a prolungare la presenza in mare.

“La pianificazione prudenziale che ha fatto il capo di Stato Maggiore della Difesa prevede un gruppo basato su due cacciamine con un’unità di scorta e una logistica che ci permette di aumentare il periodo. In tutto 4 navi. Ovviamente noi non andiamo da soli, andiamo all’interno di una coalizione internazionale, anche le altre nazioni manderanno dei cacciamine. In Europa ci sono Francia, Inghilterra e un gruppo congiunto tra l’Olanda e il Belgio”. Così il capo di Stato maggiore della Marina militare, Giuseppe Berutti Bergotto a Cinque Minuti, in merito ad un’eventuale missione nello Stretto di Hormuz. “Siamo una marina di riferimento nel campo dello sminamento – ha spiegato il capo di Stato maggiore della Marina militare – questo da sempre, abbiamo sviluppato questa capacità fin dopo la Seconda Guerra Mondiale.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Missione Hormuz: l’Italia è pronta all’invio di 4 navi per sminare lo Stretto

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