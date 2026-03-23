Gli aerei spia continuano a rivelarsi asset preziosi, anche nelle crisi internazionali contemporanee. Le loro missioni, oggi come nel passato, sono estremamente delicate e insidiose, specie quando vengono inviati nei cieli altamente ostili di potenze dotate di sistemi di difesa aerea avanzati. Per questo BAE Systems è stata chiamata a modernizzare il sistema di difesa del venerabile U-2 “Dragon Lady”, uno degli aerei spia più celebri e longevi della storia, schierato dall’Aeronautica degli Stati Uniti e, prima ancora, dalla CIA fin dal lontano 1957. Nonostante l’avvento della sorveglianza satellitare, velivoli come l’U-2 nelle sue versioni... 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Proteggere gli U-2 nei cieli contesi: la nuova missione di BAE Systems

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