Imprenditore scomparso nel Napoletano proseguono le ricerche

Da anteprima24.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Continuano le ricerche di un imprenditore di 60 anni scomparso nel Napoletano. L'uomo, attivo nel settore alimentare, non è stato più rintracciabile da circa due mesi. Le forze dell'ordine stanno conducendo operazioni di ricerca nella zona dove era stato visto l'ultima volta. Nessuna informazione certa è stata ancora fornita sulla sua scomparsa.

Tempo di lettura: < 1 minuto Proseguono le ricerche di Francesco Vorraro, l’imprenditore vesuviano di 60 anni, attivo nel settore alimentare, di cui non si hanno notizie da circa due mesi. A distanza di alcuni giorni dalla scomparsa le sua vettura è stata trovata zona industriale di Sarno. A portarla lì due persone inquadrate dai sistemi di videosorveglianza della zona mentre, a bordo di un’altra vettura si allontanano dopo averla parcheggiata. Ieri, le ricerche dei carabinieri di Torre Annunziata, coordinati dalla Dda ( che al momento non esclude alcuna ipotesi) condotte anche avvalendosi dei vigili del fuoco con un piccolo escavatore e unità cinofile, si sono concentrate nel territorio di Terzigno, nel Vesuviano, precisamente nella zona adiacente via Zabatta, forse su indicazione di qualcuno.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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