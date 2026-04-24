Continuano le ricerche di un imprenditore di 60 anni scomparso nel Napoletano. L'uomo, attivo nel settore alimentare, non è stato più rintracciabile da circa due mesi. Le forze dell'ordine stanno conducendo operazioni di ricerca nella zona dove era stato visto l'ultima volta. Nessuna informazione certa è stata ancora fornita sulla sua scomparsa.

Tempo di lettura: < 1 minuto Proseguono le ricerche di Francesco Vorraro, l’imprenditore vesuviano di 60 anni, attivo nel settore alimentare, di cui non si hanno notizie da circa due mesi. A distanza di alcuni giorni dalla scomparsa le sua vettura è stata trovata zona industriale di Sarno. A portarla lì due persone inquadrate dai sistemi di videosorveglianza della zona mentre, a bordo di un’altra vettura si allontanano dopo averla parcheggiata. Ieri, le ricerche dei carabinieri di Torre Annunziata, coordinati dalla Dda ( che al momento non esclude alcuna ipotesi) condotte anche avvalendosi dei vigili del fuoco con un piccolo escavatore e unità cinofile, si sono concentrate nel territorio di Terzigno, nel Vesuviano, precisamente nella zona adiacente via Zabatta, forse su indicazione di qualcuno.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Imprenditore scomparso nel Napoletano, proseguono le ricerche

«Esco, torno tra un po’», scomparso da due mesi: si scava nella pineta

Notizie correlate

Imprenditore scomparso nel Napoletano, ricerche e scavi nel Vesuviano: possibile svolta nelle indaginiTempo di lettura: < 1 minutoSi stanno concentrando, nel territorio di Terzigno, nel vesuviano, e si avvalgono anche di un piccolo escavatore, le...

Auto trovata nel fiume Liri: proseguono le ricerche del 51enne scomparsoSi concentrano nel fiume Liri le operazioni legate alla scomparsa di Davide Perna, il cinquantunenne residente a Monte San Giovanni Campano di cui...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Imprenditore scomparso nel Napoletano, ricerche e scavi in un terreno a Terzigno; Imprenditore scomparso nel Napoletano, ricerche e scavi nel Vesuviano; Imprenditore scompare nel nulla: possibile svolta nelle indagini; Morto Luca Iannuzzi, imprenditore visionario di locali iconici napoletani. La moglie sui social: Una vita troppo breve.

Imprenditore scomparso nel Napoletano, ricerche e scavi nel VesuvianoSi stanno concentrando, nel territorio di Terzigno, nel vesuviano, e si avvalgono anche di un piccolo escavatore, le ricerche di un imprenditore di cui non si hanno notizie da circa due mesi. (ANSA) ... ansa.it

Imprenditore scomparso nel Napoletano, ricerche e scavi in un terreno a TerzignoSi stanno concentrando, nel territorio di Terzigno, nel vesuviano, e si avvalgono anche di un piccolo escavatore, le ricerche di un imprenditore di cui non si hanno notizie da circa due mesi. A indaga ... napoli.repubblica.it

Imprenditore scomparso da due mesi, si cerca e scava a Terzigno. Articolo nei commenti - facebook.com facebook

Imprenditore scomparso nel Napoletano, ricerche e scavi a Terzigno x.com