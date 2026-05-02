Continuano senza sosta le ricerche del pensionato scomparso da due giorni

Da due giorni non ci sono tracce di un pensionato scomparso ad Abbadia Lariana. Le ricerche sul territorio proseguono senza sosta, ma fino a mezzogiorno di oggi, sabato 2 maggio, non è stata trovata alcuna indicazione sulla sua posizione. Le forze dell’ordine continuano le operazioni di ricerca, coinvolgendo anche volontari e cani molecolari, nel tentativo di rintracciarlo il prima possibile.

Ancora nessuna notizia a mezzogiorno di oggi, sabato 2 maggio, del pensionato disperso da 48 ore ad Abbadia Lariana. Continuano infatti senza sosta e con un importante dispiegamento di forze le ricerche di Tiziano R., 67enne residente in paese, uscito di casa con il suo gallo addomesticato.🔗 Leggi su Leccotoday.it Questi ufficiali delle SS sono scomparsi e non sono mai stati ritrovati! Notizie correlate Anziano scomparso a Linguaglossa: ricerche senza sosta nella notteABBONATI A DAYITALIANEWS Mobilitazione di decine di soccorritori Proseguono senza interruzione le operazioni per ritrovare un uomo di 81 anni... Scomparso a Passignano. Ricerche senza sosta: "Serve la mano di tutti"Resta alta la tensione a Passignano per la scomparsa di Luca Puccetta, il cinquantunenne di cui non si hanno notizie da lunedì mattina. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Porto Cesareo, scattano le multe per sosta selvaggia: 80 verbali nel weekend; Imprenditore scomparso nel nulla, Dda guida ricerca: Somma e Terzigno col fiato sospeso; Torce sul tracciato al Rally di Casarano, denunce per un 20enne e un 24enne; Un’opportunità per l’ateneo e per l’intera città. Porto Cesareo, 39enne inghiottito dalle onde mentre pratica kitesurf: continuano senza sosta le ricercheSono in corso al largo di Porto Cesareo le ricerche di un kitesurfer di 39 anni, Mimmo Piepoli, originario di Erchie (Brindisi), di cui si sono perse le tracce nel tardo pomeriggio di ieri. Era uscito ... lagazzettadelmezzogiorno.it Giallo di Petracatella: continuano senza sosta gli interrogatori sull’avvelenamento di Antonella e SaraImmagine di repertorioL'operazione della Polizia a Palermo Gli interrogatori della Squadra Mobile di Campobasso, ... msn.com CRONACA. PAGANESE UCCISO A IBIZA: CONTINUANO LE INDAGINI - facebook.com facebook L'insufficienza delle sanzioni ai coloni violenti, gli inutili rischi che continuano a correre i soldati della missione Unifil in Libano, lo slogan inutile e superato dei "due popoli per due Stati". Così Bruxelles, senza politiche chiare, non riesce a svolgere un ruolo det x.com