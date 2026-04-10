I costituenti di Capitanata | una mostra dedicata alle 11 illustri personalità di Foggia

Giovedì 9 aprile si è tenuta l’inaugurazione della mostra documentaria intitolata ‘I Costituenti di Capitanata’ presso la sala ‘Rosa del Vento’ della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia. La mostra è dedicata a undici deputati provenienti dalla provincia di Foggia eletti all’Assemblea Costituente nel 1946. L’esposizione presenta materiali e documenti relativi a queste figure politiche che hanno contribuito alla nascita della Repubblica italiana.

Si è svolta ieri giovedì 9 aprile, nella sala ‘Rosa del Vento’ della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, l’inaugurazione della mostra documentaria ‘I Costituenti di Capitanata’, dedicata agli 11 deputati della provincia eletti all’Assemblea Costituente del 1946.Ad aprire l’incontro è stato il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Leggi anche: All'outlet di Noventa una mostra dedicata alle Olimpiadi di Cortina 1956 A Grottaglie la XII edizione di “Mulieribus”, mostra dedicata alle donneTarantini Time QuotidianoSarà inaugurata alle ore 18 di sabato 14 marzo, nell’atelier della “Bottega Mastro” di Grottaglie, la dodicesima edizione... Temi più discussi: Fondazione Monti Uniti: mostra sugli undici foggiani che scrissero la Costituzione; Primi grattacapi tra i vannacciani di Capitanata, lascia l'altro generale: Mio impegno non gradito; SAN NICANDRO GARGANICO, DUE GIORNI PER LA DONAZIONE DI SANGUE. Foggia, inaugurata la mostra sui Costituenti di Capitanata: proposta una via dedicata alla CostituzioneÈ stata inaugurata ieri pomeriggio, giovedì 9 aprile, nella sala Rosa del Vento della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, ... immediato.net FOGGIA COSTITUZIONE A Foggia la mostra I Costituenti di Capitanata. Santigliano: Dedicare una piazza alla CostituzioneLa mostra documentaria I Costituenti di Capitanata è dedicata agli undici deputati della provincia eletti all’Assemblea Costituente ... statoquotidiano.it Primi grattacapi tra i vannacciani di Capitanata, lascia l'altro generale: "Mio impegno non gradito" x.com SNODO IDRICO Sull’interconnessione Liscione-Finocchito arrivano i primi 15 milioni: un’opera considerata strategica per affrontare la crisi idrica in Capitanata e garantire continuità all’agricoltura. #lattacco #territorio #infrastrutture - facebook.com facebook