Prorogate al 3 giugno le candidature per due tirocini sull’Intelligenza Artificiale nel Comune di Piacenza

Il termine per presentare le candidature ai due tirocini sull’intelligenza artificiale nel Comune di Piacenza è stato prorogato al 3 giugno alle 23.59. I tirocini sono organizzati dal Comune in collaborazione con Officine Italia e sono rivolti a persone under 30. La proposta fa parte di un progetto nazionale.

È stato prorogato alle ore 23.59 del 3 giugno il termine per la presentazione delle candidature a due tirocini che il Comune di Piacenza attiverà assieme a Officine Italia sui temi dell’Intelligenza artificiale nell’ambito di un progetto nazionale rivolto agli under 30.L’iniziativa, giunta a. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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