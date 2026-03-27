Intelligenza artificiale a scuola bando da 100 milioni | candidature aperte fino al 17 aprile

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha aperto un bando da 100 milioni di euro destinato alla formazione sul tema dell’intelligenza artificiale nelle scuole. Le candidature possono essere presentate fino al 17 aprile. L’obiettivo è promuovere corsi e iniziative per integrare questa tecnologia nel sistema scolastico. La procedura è rivolta a enti e istituzioni interessate a partecipare al progetto.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato un avviso da 100 milioni di euro per l’avvio di un piano nazionale di formazione sull’uso dell’intelligenza artificiale nelle scuole. L’intervento prevede percorsi rivolti al personale scolastico, insieme a workshop e laboratori per un utilizzo consapevole e sicuro delle tecnologie. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Unione Europea, bando per 1.490 funzionari: candidature aperte fino al 10 marzoOpportunità per laureati di ogni disciplina: stipendio iniziale di oltre 6mila euro al mese e possibilità di fare carriera nelle istituzioni europee... “PulciNellaMente”: fino al 6 febbraio aperte le candidature per la XXVI Rassegna Nazionale di Teatro-ScuolaC’è tempo fino al 6 febbraio 2026 per candidarsi alla prossima edizione della Rassegna Nazionale di Teatro-Scuola PulciNellaMente, giunta alla sua... Tutto quello che riguarda Intelligenza artificiale Temi più discussi: Didacta 2026: intelligenza artificiale a scuola, perché vietarla non serve più; Arrivano le nuove indicazioni per i licei: intelligenza artificiale e spazio all'italiano. La geografia tornerà materia autonoma; Intelligenza artificiale a scuola, questionario europeo per docenti: partecipazione entro il 25 marzo; Intelligenza Artificiale a scuola: in arrivo 100 milioni di euro per la formazione di docenti e studenti. Intelligenza artificiale a scuola: 100 milioni in arrivo, ma i docenti sono pronti? Dea Scuola propone la risposta [VIDEO]Dea Scuola si presenta a Fiera Didacta con un'offerta formativa costruita attorno a tre temi che dominano l'agenda del sistema scolastico. orizzontescuola.it L’intelligenza artificiale rivoluzionerà la Scuola? Le nuove Linee Guida AgIDL’adozione dell’Intelligenza Artificiale rappresenta oggi uno snodo cruciale per l’innovazione della Pubblica Amministrazione e della Scuola. Integrando queste nuove tecnologie, l’obiettivo è duplice: ... tecnicadellascuola.it VD. . Un video propagandistico generato con l’intelligenza artificiale e diffuso da media iraniani è diventato virale negli ultimi giorni, nel pieno delle tensioni con gli Stati Uniti. Il filmato, intitolato «One Vengeance for All», mette in fila decenni di guerre american - facebook.com facebook #Digitale e #sicurezza del territorio. Intelligenza artificiale per prevenire e gestire #alluvioni e #siccità, al via il #progetto europeo Floods & Droughts. La #notizia regioneer.it/digitalesicure… x.com