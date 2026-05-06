Tirocini sull’Intelligenza Artificiale in Comune candidature aperte fino al 25 maggio

Da ilpiacenza.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Piacenza ha aperto le candidature per due tirocini dedicati all’Intelligenza Artificiale, realizzati in collaborazione con Officine Italia. Le opportunità sono rivolte a giovani under 30 e resteranno aperte fino al 25 maggio. I tirocini fanno parte di un progetto nazionale e sono finalizzati a coinvolgere i giovani su un tema innovativo e di attualità nel settore tecnologico.

C’è tempo fino al 25 maggio per candidarsi a due tirocini che il Comune di Piacenza attiverà assieme a Officine Italia sui temi dell’Intelligenza artificiale nell’ambito di un progetto nazionale rivolto agli under 30. L’iniziativa, giunta a livello nazionale alla terza edizione e patrocinata da.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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