Tirocini sull’Intelligenza Artificiale in Comune candidature aperte fino al 25 maggio

Il Comune di Piacenza ha aperto le candidature per due tirocini dedicati all’Intelligenza Artificiale, realizzati in collaborazione con Officine Italia. Le opportunità sono rivolte a giovani under 30 e resteranno aperte fino al 25 maggio. I tirocini fanno parte di un progetto nazionale e sono finalizzati a coinvolgere i giovani su un tema innovativo e di attualità nel settore tecnologico.

C’è tempo fino al 25 maggio per candidarsi a due tirocini che il Comune di Piacenza attiverà assieme a Officine Italia sui temi dell’Intelligenza artificiale nell’ambito di un progetto nazionale rivolto agli under 30. L’iniziativa, giunta a livello nazionale alla terza edizione e patrocinata da.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Intelligenza artificiale a scuola, bando da 100 milioni: candidature aperte fino al 17 aprileIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato un avviso da 100 milioni di euro per l’avvio di un piano nazionale di formazione sull’uso... Intelligenza artificiale a scuola, bando da 100 milioni: candidature aperte fino al 17 aprile. L’AVVISOIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato un avviso da 100 milioni di euro per l’avvio di un piano nazionale di formazione sull’uso... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Governo: Intelligenza Artificiale – pubblicata la norma UNI 11621-8; Stage alla Corte dei Conti europea in Lussemburgo. Tirocini standard e AI; Art Workshop for Leadership & Creativity Development: LUM porta l’arte al centro dello sviluppo delle competenze manageriali nell’era dell’Intelligenza Artificiale; Indiana Jobs3 il 6 maggio all’Unibas. Intelligenza artificiale responsabile: tre nuovi corsi online gratuiti su privacy, equità e trasparenza dell'AIComprendere l'intelligenza artificiale non è più una competenza riservata a chi lavora nel settore tecnologico: è una skill trasversale, sempre più richiesta a chi è già nel mondo del lavoro e vuole a ... pisatoday.it L’Italia vara il primo standard europeo sui profili professionali nell’intelligenza artificiale: cosa è previsto con 12 nuove professioniLa norma UNI 11621-8:2026 definisce dodici figure professionali per l’ecosistema AI, dal Chief AI Officer al Research Scientist, in coerenza con l’AI Act europeo e la legislazione nazionale ... orizzontescuola.it L’intelligenza artificiale può davvero fare diagnosi meglio dei medici Uno studio della Harvard Medical School riaccende il dibattito: in alcuni casi, i modelli di AI hanno mostrato un’accuratezza pari o superiore a quella dei medici. La ricerca, condotta insiem - facebook.com facebook L’ #intelligenzaartificiale può davvero fare diagnosi meglio dei medici Uno studio della #HarvardMedicalSchool riaccende il dibattito: in alcuni casi, i modelli di AI hanno mostrato un’accuratezza pari o superiore a quella dei medici. La ricerca, condotta insie x.com