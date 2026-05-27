Pronto soccorso oculistico dal 1° giugno cambiano gli orari
Dal 1° giugno 2026, gli orari e le modalità di accesso al pronto soccorso oculistico saranno modificati. La riorganizzazione mira a gestire in modo più efficace le urgenze e a ottimizzare l’uso dei servizi sanitari, garantendo un livello di assistenza più adeguato ai cittadini.
Dal 1° giugno 2026 cambiano orari e modalità di accesso al Pronto soccorso oculistico. La riorganizzazione nasce con l’obiettivo di garantire una gestione ancora più appropriata delle urgenze e un utilizzo corretto dei servizi sanitari, assicurando ai cittadini il più alto livello assistenziale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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