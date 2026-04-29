Sanità la Uil | Forlì non ha più il pronto soccorso oculistico Chiediamo il ripristino immediato

La Uil denuncia che a Forlì non è più operativo il pronto soccorso oculistico, evidenziando un cambiamento di segnaletica che, a loro avviso, rappresenta un ridimensionamento della struttura sanitaria locale. Il sindacato richiede con urgenza il ripristino immediato del servizio, sottolineando come questa modifica abbia inciso sull’offerta assistenziale nella città. La questione ha suscitato attenzione tra i cittadini e le istituzioni locali.