Pronto soccorso oculistico | dal 1° giugno cambiano orari e modalità di accesso

A partire dal primo giugno 2026, il pronto soccorso oculistico adotterà nuovi orari e modalità di accesso. La modifica mira a migliorare la gestione delle emergenze e a ottimizzare l’utilizzo dei servizi sanitari disponibili. Nessuna variazione è prevista per le altre strutture di assistenza oculistica. La riforma si inserisce in un piano più ampio di aggiornamento delle procedure di pronto intervento nel settore sanitario. Restano invariati i protocolli di accesso per i casi di urgenza o emergenza oculistica.

Dal 1° giugno 2026 cambiano orari e modalità di accesso al Pronto soccorso oculistico. Obiettivo del cambiamento garantire una gestione ancora più appropriata delle urgenze e un utilizzo corretto dei servizi sanitari per assicurare ai cittadini il più alto livello assistenziale. Da lunedì primo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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