Vasco e Barracas si affrontano nella sesta e ultima giornata dei gironi di Copa Sudamericana. La partita si svolge in casa del Vasco, che deve vincere per avere possibilità di qualificarsi. Il Barracas, invece, non ha più obiettivi da raggiungere nel torneo. La sfida è decisiva per il passaggio del turno del Vasco. Le formazioni probabili sono state indicate, ma non sono ancora state ufficializzate.

Vasco-Barracas è valida per la sesta e ultima giornata dei gironi di Copa Sudamericana: probabili formazioni e pronostico Il Vasco si gioca il passaggio del turno in questa sfida interna contro il Barracas che ormai non ha nulla da chiedere. Ma deve vincere e anche farlo con un certo numeri di gol di scarto. E adesso vi spieghiamo il motivo. Nell’altra partita del girone, quella tra Asuncion e Italiano, i secondi (che hanno gli stessi punti del Vasco) possono centrare una vittoria che, se arrivasse con un certo numero di reti di vantaggio, si potrebbe rivelare decisiva. Il motivo è spiegato: negli scontri diretti che è il primo fattore a decidere nel caso di arrivo a pari punti la qualificazione, non c’è una che ha fatto meglio dell’altra. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Vasco-Barracas: costretti a vincere

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