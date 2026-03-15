La partita tra Cruzeiro e Vasco si disputa lunedì alle 00:30, nella sesta giornata del campionato brasiliano. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e coinvolge due squadre con obiettivi diversi in classifica. Sono state rese note le probabili formazioni di entrambe le squadre in vista di questa sfida.

Cruzeiro-Vasco è una partita della sesta giornata del Brasileirao e si gioca lunedì alle 00:30: tv, probabili formazioni, pronostico. In questo campionato di Serie A il Cruzeiro è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. Al momento, la squadra padrona di casa che nella passata stagione per molto tempo è stata prima in classifica, è ultima nella graduatoria. Ma sappiamo benissimo che ha le qualità giuste per uscire fuori da questa situazione. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ci sono alcune assenze importanti, è vero: una su tutte quella di Kaio Jorge. Ma pure il Vasco ha tre uomini fuori. Quindi diciamo che le assenze possono essere considerate identiche. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Cruzeiro-Vasco: prima gioia dell’anno

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