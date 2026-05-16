Domenica si gioca la partita tra Nizza e Metz, valida per la trentaquattresima giornata di Ligue 1. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e rappresenta uno degli appuntamenti principali del weekend calcistico francese. Sono disponibili notizie, statistiche aggiornate, formazioni probabili e pronostici legati a questa sfida. La partita si svolge in un momento cruciale per entrambe le squadre, che cercano punti per migliorare la loro posizione in classifica.

Nizza-Metz è una partita della trentaquattresima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Il Nizza si presenta a questa ultima giornata di campionato da terz’ultimo in classifica. E quindi al momento allo spareggio per la permanenza in Ligue 1. Ma una vittoria potrebbe cambiare le carte in tavola: i tre punti contro il Metz retrocesso sono assicurati, per via delle motivazioni e per via appunto della situazione di classifica. Ma il destino non dipende da questa squadra. Il Nizza ha un solo modo per sperare di rimanere nel massimo campionato inglese senza passare dal playout: prendersi questi tre punti – e che crediamo arriveranno anche in maniera facile – e poi sperare che una tra Auxerre e Le Havre non faccia lo stesso. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Nizza-Metz: vincere e sperare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Nizza-Metz (domenica 17 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIl KO di Auxerre ha messo il Nizza di Puel sull’orlo del baratro e ad un passo dai playout, e potrebbe non bastare una vittoria oggi contro il Metz...

Pronostico Metz-Nantes: retrocessione vicinaMetz-Nantes è una partita della ventottesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni,...