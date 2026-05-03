Domenica sera alle 23:30 si svolge l’incontro tra Internacional e Fluminense, valido per la quattordicesima giornata del campionato brasiliano. La sfida rappresenta la quinta volta consecutiva tra le due squadre in questa stagione. La partita sarà trasmessa in televisione e saranno comunicati i probabili schieramenti delle formazioni prima del calcio d’inizio.

Internacional-Fluminense è una partita della quattordicesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica alle 23:30: tv, probabili formazioni, pronostico. L’Internacional è nelle zone complicate della classifica del Brasileiraro. Sì, manca tantissimo alla fine del campionato ma al momento questa squadra sarebbe retrocessa. Non succederà, ne siamo certi, nonostante, il nostro pronostico per questa partita non vede i padroni di casa favoriti. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il Fluminense sta bene. Diciamolo chiaramente. Si ritrova al terzo posto in classifica e, anche se subisce qualcosa in più del dovuto, riesce a segnare come le big di questo campionato.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Internacional-Fluminense: quinta volta di fila

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