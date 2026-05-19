Giorgio Furlani e Igli Tare sono stati visti a Milanello insieme alla squadra, secondo quanto riferisce un inviato di Sky. La presenza dei due dirigenti nel centro sportivo viene segnalata come un episodio recente e reale, senza ulteriori dettagli specifici sulle ragioni o le conseguenze di questa visita. Al momento non sono state fornite comunicazioni ufficiali riguardo alle decisioni o alle strategie future del club legate a questa presenza. La situazione rimane sotto osservazione senza annunci ufficiali.

Il futuro di tutta la dirigenza del Milan è in bilico. Secondo le ultime indiscrezioni, il proprietario Gerry Cardinale vorrebbe apportare alcune modifiche ai vertici societari al termine della stagione. In discussione ci sarebbe la posizione di praticamente chiunque: dal direttore sportivo Igli Tare e il tecnico Massimiliano Allegri, all'amministratore delegato Giorgio Furlani e il Senior Advisor di Red Bird Zlatan Ibrahimovic. La squadra, intanto, si è riunita a Milanello per iniziare la preparazione verso l'ultima giornata di campionato contro il Cagliari, un match fondamentale per blindare il quarto posto. Ai rossoneri serve una vittoria per avere la certezza aritmetica di partecipare alla prossima edizione di Champions League. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Di Stefano: “Tare e Furlani a Milanello con la squadra. Ecco da cosa dipende il loro futuro”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ADDIO FURLANI IL MILAN CAMBIA DAVVERO

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Tare a colloquio con Nkunku e Jashari a Milanello: aria d’addio? Ecco cosa filtra sul loro futuro

Leggi anche: Scaroni, Furlani e Tare al fianco della squadra a Milanello: le ultime in vista di Milan-Juventus

Furlani e Tare a Milanello: Milan fra Champions e futuroNel video Peppe Di Stefano e Gianluca Di Marzio fanno il punto su presente e futuro del Milan, che è a 90’ dal possibile ritorno in Champions League. Alla ripresa degli allenamenti dopo la vittoria di ... sport.sky.it

Chi è il miglior allenatore per il Milan il prossimo anno? reddit

Tare-Milan, Di Stefano: Sicuri che Nkunku e Jashari siano stati voluti solo da lui..Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport racconta così gli ultimi aggiornamenti in casa Milan. Dal futuro di Tare a quello di Ibrahimovic ... milannews.it