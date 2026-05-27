Raphael Collignon e Ben Shelton giocheranno nel secondo turno di Roland Garros, previsto per il 28 maggio 2026. La partita si svolgerà nel pomeriggio, sulla superficie in terra rossa del campo Suzanne Lenglen. La sessione pomeridiana, in cui sono inseriti, si concluderà nel tardo pomeriggio. Le quote e le previsioni sul pronostico non sono state ancora rese pubbliche.

Raphael Collignon e Ben Shelton chiuderanno la sessione pomeridiana sul campo intolato a Suzanne Lenglen, dunque presumibilmente nel tardo pomeriggio. Nel primo turno, il belga si è imposto in tre set su Aleksandar Vukic con il punteggio di 6-3 6-3 7-6 (4), mentre lo statunitense ha superato facilmente, almeno rispetto alle nostre attese, Daniel Merida. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Raphael Collignon – Ben Shelton, secondo turno Roland Garros 28-05-2026

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