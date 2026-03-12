Pronostico Alavés-Villarreal | salta il fattore campo

Venerdì si svolge la partita tra Alavés e Villarreal, valida per la ventottesima giornata della Liga. La partita si gioca in trasferta per l'Alavés, e il cambio di allenatore non ha portato i risultati sperati. La gara sarà trasmessa in diretta e si conosceranno le formazioni ufficiali poco prima del calcio d'inizio.

Alavés-Villarreal è una gara della ventottesima giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico Il cambio in panchina non ha dato i suoi frutti. L’Alavés ha perso anche contro il Valencia la scorsa settimana ed è rimasto a soli due punti dalla zona retrocessione. Il momento è nerissimo, il rischio è alto, anche perché questo appuntamento è molto più difficile del previsto. Arriva il Villarreal, una squadra che è in lotta per un posto Champions, che è lì, attaccata all’Atletico Madrid, e che vuole sicuramente blindare la posizione che al momento è molto sicura. Le tre vittorie nelle ultime quattro – e solamente la sconfitta contro il Barcellona – danno l’idea di quello che è il momento del sottomarino giallo, diciamo che è da un anno che è così. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

