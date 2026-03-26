Pronostico Australia-Camerun | decisivo il fattore campo

Nella fase a gironi della Fifa Series si affrontano Australia e Camerun, due nazionali che si sono sfidate una sola volta in passato. La partita si giocherà in Australia e sarà decisiva per la qualificazione, considerando il ruolo del fattore campo. Sono state rese note le formazioni ufficiali e gli orari di trasmissione, mentre il pronostico si basa sui precedenti e sulle formazioni scelte.

Australia-Camerun è una partita della fase a gironi della Fifa Series: dove vederla, formazioni e pronostico Si sono affrontate solamente una volta, nel corso della storia, queste due nazionali. Parliamo di 9 anni fa e quel match, sempre di una manifestazione Fifa poi scomparsa, la Confederations Cup, è finito in pareggio. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Nel corso degli anni sono cambiate tante cose. Soprattutto nella nazionale camerunense che non ci sembra proprio essere la stessa di quella di allora. Tant’è che nemmeno la qualificazione ai Mondiali, questa nazionale, che in generale è stata sempre una delle migliori nel proprio continente, è riuscita a strappare, eliminata dal Congo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Australia-Camerun: decisivo il fattore campo Articoli correlati Pronostico Celta Vigo-Lille: fattore campo sempre decisivoCelta Vigo-Lille è una partita valida per la settima giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili... Pronostico Sudafrica-Panama: ecco il fattore decisivoLa prima di una doppia amichevole – un altro match tra queste due nazionali è in programma il 30 marzo – che vede due squadre che saranno sicuramente...