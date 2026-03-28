L'Athletic Palermo, attualmente prima in classifica nel campionato di Serie D, affronta domenica alle 15 la Reggina al Velodromo Paolo Borsellino. La squadra guidata dall’allenatore ha dichiarato di voler competere con determinazione, mentre la Reggina si prepara per questa sfida di rilievo nella 29ª giornata del girone I.

Prima contro quarta, una sfida che può dire tanto nella lotta al vertice. I nerorosa vogliono riprendere il percorso dopo il ko contro la Nissa che ha interrotto una serie di sei risultati utili consecutivi. Ferraro: “Le gare in programma diminuiscono e i punti diventano pesantissimi” Arriva un’altra sfida di prestigio per l’Athletic Club Palermo che domenica alle 15, al Velodromo Paolo Borsellino, ospiterà la Reggina nel match valido per la 29esima giornata del campionato di Serie D, girone I. Prima contro quarta, un match che può dire tanto nella lotta al vertice. I nerorosa di Emanuele Ferraro vogliono ripartire dopo il ko contro la Nissa che ha interrotto una serie di sei risultati utili consecutivi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - La capolista Athletic Palermo non teme la Reggina, Ferraro: "Daremo filo da torcere"

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La Reggina vuole fare saltare il banco contro la capolista Athletic Club PalermoL’importante partita è in programma domenica con inizio alle ore 15 allo stadio comunale/velodromo “Paolo Borsellino”.

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Temi più discussi: La Nissa ridimensiona la capolista Athletic Club Palermo, la batte 3-0 e ora la tallona in vetta; Athletic Club Palermo, pesante ko a Caltanissetta: la Nissa vince 3-0; Tutto in 90 minuti: contro l’Athletic Palermo la Reggina si gioca la stagione; Athletic Palermo-Reggina: designato il direttore di gara. E' Bruno Tierno.

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