Maltempo e freddo | le alture tornano a imbiancarsi

Le alture della Liguria si sono ridestate con un manto bianco dopo le recenti condizioni di maltempo e diminuzione delle temperature. Nelle ultime ore, un’allerta meteo ha interessato il centro della regione, coinvolgendo anche le zone dell’entroterra. Oltre alla pioggia e ai temporali, è stata segnalata neve in alcune aree, con un’allerta gialla che ha specificato il rischio nevoso.

E in effetti diverse aree sono tornate a imbiancarsi: è il caso della Valle Stura. Sulle alture di Rossiglioone, tra Berlino e Camera, è stato registrato nevischio, al momento senza particolari criticità. Segnalato anche qualche albero pericolante lungo la viabilità comunale, rimosso dalla squadra manutentiva intervenuta per garantire la sicurezza della circolazione. GenovaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Sanremo 2026, la finale: Sayf emoziona con la mamma ed è secondo. Vince Sal Da Vinci Tu mi piaci tanto di Sayf: video, testo e significato. A che ora si esibisce in finale . 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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