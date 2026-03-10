Mercoledì alle 23 si gioca la partita tra Atletico Mineiro e Internacional, valida per la quinta giornata del Brasileirao. Si tratta di un match che potrebbe segnare la prima vittoria per una delle due squadre dopo un periodo di risultati altalenanti. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva, con probabili formazioni già annunciate.

Atletico Mineiro-Internacional è una partita della quinta giornata del Brasileirao e si gioca mercoledì alle 23: tv, probabili formazioni, pronostico. Appaiate a quota due punti in classifica dopo quattro giornate, Atletico Mineiro e Internacional è evidente non abbiano iniziato nel migliore dei modi questa stagione. Ma almeno per i padroni di casa, forse, è arrivato il momento di centrare la prima vittoria. Dopo quello che è successo comunque nella finale del campionato Mineiro, appunto, contro il Cruzeiro, c’è una situazione da gestire. Una vera e propria baraonda finale con 23 cartellini rossi estratti. Una situazione mai vista e un record. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Atletico Mineiro-Internacional: prima vittoria dopo la baraonda

Articoli correlati

Pronostico Bragantino-Atletico Mineiro: in casa non hanno rivaliBragantino-Atletico Mineiro è una partita della seconda giornata del Brasileirao e si gioca mercoledì alle 23: tv, probabili formazioni, pronostico.

Pronostico Gremio-Atletico Mineiro: una sola volta nelle ultime dieciGremio-Atletico Mineiro è una partita della quarta giornata del Brasileirao e si gioca giovedì all’1:30: tv, probabili formazioni, pronostico.

Tutti gli aggiornamenti su Pronostico Atletico Mineiro

Temi più discussi: Atlético Mineiro - Internacional Pronostico e confronto quote 11.03.2026; Pronostico Atletico MG - São Paulo FC - Quote & Statistiche - 18 marzo 2026, Brasileirão, Brasile; Pronostico Vitória - Atletico MG - Quote & Statistiche - 14 marzo 2026, Brasileirão, Brasile; São Paulo FC - Chapecoense Pronostico e confronto quote 12.03.2026.

Pronostici Brasileirao, cosa giocare in Atletico Mineiro-InternacionalTra le squadre che possono, ancor di più, ambire a un posto nei quartieri alti della classifica del Brasileirao c’è l’Atletico Mineiro che al momento viaggia con 17 punti al seguito e in questo turno ... corrieredellosport.it

Pronostico Atletico Mineiro-Botafogo, prove di finale di Copa LibertadoresAtletico Mineiro e Botafogo fanno le prove generali, in campionato, in vista dell'appuntamento del 30 novembre che assegnerà la Copa Libertadores 2024. La squadra ospite vuole approfittare del momento ... corrieredellosport.it

"#CruzeiroAtleticoMineiro" - Results on X | Live Posts & Updates x.com