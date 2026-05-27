Promossa la presenza delle ong
Le organizzazioni non governative sono state ammesse al Festival delle Culture, che si è svolto ieri. La capogruppo del gruppo La Pigna – Città, Forese, Lidi ha commentato questa decisione.
Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna – Città, Forese, Lidi, interviene sulla nuova presenza delle Ong al Festival delle Culture, in programma ieri. "Barattoni continua a raccontare ai ravennati una cosa e a farne un’altra. A parole diceva di voler limitare gli sbarchi a Ravenna, nei fatti continua a promuovere politicamente proprio quelle Ong che con le loro navi portano immigrati irregolari anche nel nostro porto". Il riferimento è al convegno organizzato nell’ambito del Festival delle Culture, al quale il Sindaco di Ravenna ha nuovamente chiamato a intervenire rappresentanti delle ong impegnate nel Mediterraneo. "Non è la prima volta — ricorda Verlicchi —. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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