Quasi 1.1 milioni di euro, per la precisione 1.087.227 euro. È questa la cifra spesa, solo nel 2025, dall’alleanza tedesca di Ong “United 4 Rescue” per recuperare i migranti nel Mediterraneo e sbarcarli in Italia. Sul sito dell’Ong è presente un resoconto preciso delle spese sostenute dall’associazione nel 2025 e si scopre che 200.000 euro per ciascuna sono stati versati per Sea-Watch 5, Sea-Eye 5 e Humanity 1. Quindi sono già 600.000 euro investiti dall’associazione per tre delle grandi navi che operano nel Mediterraneo, tutte battenti bandiera tedesca. Altri 170.000 euro sono stati spesi per acquistare l’aereo Seabird 3, mentre quasi 38.4 mila euro sono stati investiti nel cantiere navale invernale del veliero Trotamar III. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Migranti, ecco la cassaforte delle Ong: oltre un milione di euro nel 2025 dalla Germania per gli sbarchi in Italia

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