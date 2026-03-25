Sabato 28 marzo, a partire dalle 10, in piazza Italia si svolgerà l’evento intitolato “Un Arazzo per la Pace”. L’iniziativa è organizzata dall’Udi (Unione donne italiane) e dalla rete “10-100-1000 piazze di donne per la pace”, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e della Città metropolitana. La manifestazione prevede la creazione di un arazzo come simbolo di richiesta di pace.

L’iniziativa si inserisce in un percorso nazionale che vede già l’adesione di cinquanta piazze italiane, unite dall’obiettivo di costruire un grande manifesto tessile collettivo contro la guerra e a favore del disarmo. Il progetto prevede la realizzazione di un “arazzo” composto da più tessere - ciascuna recante simboli, parole e messaggi di pace- preparate e cucite pubblicamente dalle donne partecipanti, in un gesto condiviso di testimonianza civile e impegno. L’appuntamento di piazza Italia rappresenta un momento di coinvolgimento aperto alla cittadinanza e alle scuole, chiamate a contribuire attivamente alla costruzione dell’opera collettiva. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - "Un Arazzo per la Pace": in piazza Italia l’iniziativa promossa da Udi e Rete nazionale delle donne

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