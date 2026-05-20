Giù le mani dal Porticciolo | dopo l' assemblea l' accoglienza dell' equipaggio della Freedom Flotilla Italia
Sabato 23 maggio alle 11 si terrà a Pastena un incontro dedicato alla discussione sul futuro del porticciolo locale. L’evento si concentra sulla volontà di bloccare la costruzione di un nuovo porto, con l’obiettivo di preservare l’identità del luogo. Nel corso della giornata, sarà presente anche l’equipaggio della Freedom Flotilla Italia, che ha recentemente partecipato a un’assemblea pubblica. La riunione mira a coinvolgere la comunità e a definire eventuali azioni contro i progetti di modifica dell’area.
E' in programma sabato 23 maggio, alle ore 11, a Pastena, l'incontro per discutere del futuro del porticciolo e di come fermare definitivamente la realizzazione del Porto, impedendo qualsiasi intervento che stravolga l'identità del luogo. “Nel corso dell'assemblea presenteremo la risposta del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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