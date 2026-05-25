Il processo “Gotha” è stato annullato in appello, con la condanna a 25 anni di carcere dell’ex deputato ridotta a assoluzione. A eccezione di quattro imputati, tutti gli altri sono stati assolti, tra cui un ex senatore di un partito di centrodestra e un ex deputato di un partito socialdemocratico. La sentenza riguarda presunte connessioni tra organizzazioni criminali e politica. La decisione riguarda anche imputati coinvolti in precedenti condanne, che ora sono stati assolti.

Il processo “ Gotha ” è crollato in appello. A parte quattro imputati, tutti gli altri sono stati assolti, a partire dall’ex senatore di Forza Italia Antonio Caridi e dall’ex deputato socialdemocratico Paolo Romeo. Mentre per il primo si tratta solo di una conferma della sentenza di primo grado, per Romeo è un ribaltamento della condanna a 25 anni per associazione mafiosa che il Tribunale di Reggio Calabria gli aveva inflitto nel 2021 al termine del processo con rito ordinario. Non solo, ma la Corte d’Appello è andata anche oltre la classica “estinzione del reato per morte del reo” prevista per l’ex sottosegretario regionale Alberto Sarra,... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - ‘Ndrangheta e politica, crolla in appello il processo “Gotha”: l’ex deputato Romeo assolto dopo la condanna a 25 anni

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La Ndrangheta intercettò il carico sbagliato — senza aspettarsi quella conseguenza.

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