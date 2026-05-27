Principato di Monaco allo Yacht Club si discute il futuro dell’industria nautica
Al Yacht Club del Principato di Monaco si è svolto un incontro dedicato al futuro dell’industria nautica. Tra i temi principali, il cambiamento delle aspettative dei clienti, la sostenibilità e l’aumento dell’importanza dei catamarani. Sono stati discussi anche nuovi modelli di business e innovazioni tecnologiche per il settore. L’evento ha riunito professionisti e rappresentanti del settore per confrontarsi sulle tendenze emergenti e le sfide future.
Cambiamento delle aspettative dei clienti, sostenibilità e crescente ruolo dei catamarani: questi sono stati i temi principali affrontati durante il tradizionale Spring Pop-Up organizzato allo Yacht Club de Monaco dal Cluster Yachting Monaco, l’associazione che rappresenta l’industria dello yachting del Principato. Più di cento professionisti, tra cui broker, armatori e aziende del settore, hanno partecipato all’evento, dedicato all’analisi delle tendenze di mercato con 22 yacht esposti nella Marina dello YCM. “Questo tipo di incontro è particolarmente importante per il nostro settore oggi. Queste discussioni ci permettono di fare un passo... 🔗 Leggi su Lapresse.it
Cocktail dhiver au Yacht Club de Monaco
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