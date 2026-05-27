Principato di Monaco allo Yacht Club si discute il futuro dell’industria nautica

Notizia in breve

Al Yacht Club del Principato di Monaco si è svolto un incontro dedicato al futuro dell’industria nautica. Tra i temi principali, il cambiamento delle aspettative dei clienti, la sostenibilità e l’aumento dell’importanza dei catamarani. Sono stati discussi anche nuovi modelli di business e innovazioni tecnologiche per il settore. L’evento ha riunito professionisti e rappresentanti del settore per confrontarsi sulle tendenze emergenti e le sfide future.