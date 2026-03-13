Dal 21 al 24 marzo, allo Yacht Club de Monaco si terrà il ‘Day of Exploration’, un evento di quattro giorni che vedrà la partecipazione di membri dell’Explorers Club di New York, capitani, scienziati e pionieri del settore nautico. La manifestazione si concentrerà sulla presentazione del super yacht Simena, protagonista delle attività. L’evento coinvolgerà professionisti e appassionati provenienti da diversi ambiti legati al mondo dello yachting.

Dal 21 al 24 marzo, lo Yacht Club de Monaco ospiterà il ‘Day of Exploration’, un evento di quattro giorni che riunirà i membri dell’Explorers Club di New York e dello YCM, nonché capitani, esploratori, scienziati e pionieri del settore impegnati nel dare forma al futuro dello yachting. L’evento è organizzato sotto l’egida dell’iniziativa collettiva ‘Monaco, Capital of Advanced Yachting’, visione a lungo termine che posiziona il Principato come piattaforma globale per l’innovazione, la sostenibilità e l’esplorazione oceanica. Momento clou della Giornata dell’Esplorazione di quest’anno sarà l’arrivo del SY Simena (62 m), l’ultimo explorer yacht, imbarcazione di lusso progettata per lunghe navigazioni in autonomia, consegnato dal cantiere turco Ares Yachts. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nautica, super yacht Simena protagonista del ‘Day of Exploration’ allo Yacht Club de Monaco

Articoli correlati

Nautica, allo Yacht Club de Monaco la 13esima edizione della Monaco Energy Boat ChallengeAccelerare la transizione energetica nella nautica da diporto: questo è l’obiettivo del Monaco Energy Boat Challenge, un laboratorio di innovazione a...

Nautica: allo Yacht Club de Monaco quattro giorni di incontri sul futuro del settoreUn centinaio di esperti tra esploratori, capitani, scienziati, ingegneri e armatori si riuniranno nel Principato di Monaco dal 21 al 24 marzo per...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Yacht Club de

Discussioni sull' argomento Varato il Simena, superyacht di 62 metri del cantiere turco Ares Yachts; Simena, il ketch di 62 metri di Ares Yachts con propulsione ibrida, lascia Antalya per il debutto a Monaco.

Varato il SImena, superyacht di 62 metri del cantiere turco Ares YachtsVarato in Turchia il Simena, superyacht a vela di 62 metri costruito da Ares Yachts. Il ketch ibrido debutta nel Mediterraneo con tappa allo Yacht Club de Monaco. solovela.net

Simena, il ketch di 62 metri di ARES Yachts con propulsione ibrida, lascia Antalya per il debutto a MonacoIl ketch di 62 metri Simena, prima superyacht a vela di ARES Yachts, ha lasciato il cantiere di Antalya ed è atteso a Monaco il 22 marzo. Nominato per gli YCM Explorer Awards ... pressmare.it

Privacy, comfort e servizi esclusivi. Scopri lo Yacht Club MSC sul nostro sito e approfitta dell’offerta Best Holiday. #MSC #BestHolidayEver - facebook.com facebook

#voilesportivePrimo Cup : le rendez-vous incontournable de la monotypie bit.ly/4cpoMWm #primocup @UBS_France #yachtclubmonaco #regate #monaco x.com