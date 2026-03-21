Nautica allo Yacht Club de Monaco debutta la Yachting student fair

Circa 800 studenti hanno partecipato alla prima edizione dello Yachting Student Fair presso lo Yacht Club de Monaco. L’evento ha previsto una giornata intera di incontri e scambi, con l’obiettivo di far conoscere le opportunità di carriera nel settore nautico e marittimo. Lo Yacht Club de Monaco ha ospitato questa manifestazione dedicata agli studenti interessati al mondo della nautica.

Circa 800 studenti hanno partecipato allo Yachting student fair presso lo Yacht Club de Monaco. Alla sua prima edizione, l’evento ha offerto un’intera giornata di incontri e scambi dedicati alla scoperta delle carriere nel settore della nautica e marittimo. Studenti delle scuole medie, delle scuole superiori, degli istituti di formazione professionale e laureati hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza immersiva per conoscere queste professioni ancora relativamente poco note, che combinano passione, competenze tecniche e opportunità internazionali. L’evento ha inoltre dato il via a quattro giornate dedicate allo yachting e all’esplorazione, organizzate in collaborazione con il The Explorers Club di New York, una prestigiosa istituzione fondata nel 1904. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nautica, allo Yacht Club de Monaco debutta la Yachting student fair Articoli correlati Nautica: allo Yacht Club de Monaco la prima edizione della Yachting Student FairLo Yacht Club de Monaco lancia la prima edizione della Yachting Student Fair, una fiera sul mondo della nautica dedicata agli studenti. Nautica, super yacht Simena protagonista del ‘Day of Exploration’ allo Yacht Club de MonacoDal 21 al 24 marzo, lo Yacht Club de Monaco ospiterà il ‘Day of Exploration’, un evento di quattro giorni che riunirà i membri dell’Explorers Club di... Contenuti e approfondimenti su Yacht Club de Temi più discussi: Nautica: allo Yacht Club de Monaco sfida tra chef, Carlo Cracco in giuria; Allo Yacht Club di Como, i progetti IB in azione degli studenti dell'International School of Como; Dopo 14 anni torna la Sardinia Cup, ecco la stagione dello Yacht Club Costa Smeralda; Icon Yachts annuncia partnership con lo Yacht Club de Monaco. Nautica: allo Yacht Club de Monaco sfida tra chef, Carlo Cracco in giuria@mesi_BD Lo Yacht Club de Monaco si prepara a ospitare la 7a edizione della ... msn.com Nautica: allo Yacht Club de Monaco cinque anni di innovazione sostenibileTorna a Monaco il 21 e 22 settembre l'appuntamento internazionale che mette al centro l'innovazione sostenibile nel settore nautico: il Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous, alla sua quinta ... sportmediaset.mediaset.it Yacht Club Costa Smeralda, la Sardinia Cup e il ricordo dell’Aga Khan La celebre regata d'altura entra nel calendario 2026. Un programma corposo per il primo anno del nuovo segretario generale Benussi. Recordati e la principessa Zahra ricordano il fondat facebook #REFERENDUM DOMANI SERA INCONTRO LEGA ALLO YACHT CLUB DI COMO CON L’AVV. ECCHER DEL CSM. SANTIN: “AL LAVORO PER UNA GIUSTIZIA PIÙ GIUSTA, CHE TUTELI I CITTADINI”. La Lega organizza un incontro pubblico che si terrà x.com