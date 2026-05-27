primo impegno migliorare i servizi pubblici

Valentina Bergo ha vinto le elezioni comunali di Rovato con oltre il 55% dei voti, conquistando il primo turno e diventando il secondo sindaco donna nella storia della città. La candidata del centrodestra ha ottenuto un risultato superiore alle aspettative, segnando un passo importante per la politica locale. La sua vittoria apre una nuova fase amministrativa, con un focus dichiarato sul miglioramento dei servizi pubblici.

Valentina Bergo scrive una nuova pagina della storia politica di Rovato. Con un successo che supera il 55% dei consensi, la candidata del centrodestra si impone al primo turno delle elezioni comunali diventando il secondo sindaco donna nella storia del Comune della Franciacorta. Una vittoria che non ha lasciato margine al ballottaggio. Bergo, 40 anni e manager in un’azienda zootecnica, ha guidato una coalizione compatta formata da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e la civica “Noi siamo Rovato“. Il principale sfidante, il candidato del centrosinistra Alessandro Botticini, non è andato oltre il 19,98% delle preferenze. L’esito delle urne rappresenta una promozione a pieni voti per l’Amministrazione uscente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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