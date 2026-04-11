A Saronno, il consiglio di amministrazione di Saronno Servizi S. è stato recentemente rinnovato, formando un organo multidisciplinare incaricato di sovrintendere alla gestione dei servizi pubblici essenziali. La nomina di questo nuovo CdA rappresenta un passaggio importante per la gestione delle attività di servizio nella città, coinvolgendo professionisti provenienti da settori diversi. Questa scelta mira a garantire un approccio più integrato e competente nelle attività di gestione pubblica.

La gestione dei servizi pubblici essenziali a Saronno assume una nuova direzione operativa con la nomina del consiglio di amministrazione di Saronno Servizi S.p.A. Il nuovo organo decisionale, che ha il compito di guidare la società partecipata dal Comune, resterà in carica per un periodo massimo di tre esercizi finanziari, con l’obiettivo di concludere le proprie funzioni in concomitanza con l’approvazione del bilancio relativo all’anno 2028. L’assetto societario vede al vertice Fabrizio Francescut, chiamato a ricoprire il ruolo di presidente. Il profilo professionale del nuovo numero uno è caratterizzato da una solida preparazione come dottore commercialista e revisore legale, con una traiettoria lavorativa che include la gestione di studi professionali con presenza internazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Saronno Servizi: nuovo CdA multidisciplinare per i servizi pubblici

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