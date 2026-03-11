Lavori riqualificazione piazze cittadine | L' intervento punta a migliorare la qualità degli spazi pubblici

A Ceglie Messapica sono in corso lavori di riqualificazione delle piazze cittadine, con l’obiettivo di migliorare gli spazi pubblici. Dopo l’intervento in piazza Caduti in Guerra, i lavori si sono spostati in piazza della Resistenza, dove il cantiere sta proseguendo secondo i tempi previsti. Le operazioni riguardano le aree centrali della città e coinvolgono le lavorazioni di sistemazione e riqualificazione degli spazi urbani.

CEGLIE MESSAPICA - Dopo piazza Caduti in Guerra, prendono forma anche gli interventi in Piazza della Resistenza, dove il cantiere procede secondo programma. I lavori rientrano in un più ampio progetto di riqualificazione urbana che punta a rinnovare alcuni tra i principali spazi pubblici della.