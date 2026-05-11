Dopo la sconfitta contro l’Atalanta, il giornalista di 'Sky Sport' ha commentato la situazione in casa Milan, menzionando che il club potrebbe affidarsi a D’Amico come nuovo direttore sportivo. Sono in corso anche colloqui con Paratici, secondo quanto riferito. Marchetti ha parlato nel post-partita di ieri sera, facendo il punto sulle voci che circolano riguardo al futuro della dirigenza rossonera.

Nelle ultime settimane, come ormai noto, l'amministratore delegato Giorgio Furlani ha maturato l'idea di cambiare nuovamente le cose in seno al Milan. I 'rumors' sostengono che, nel caso in cui l'AD resti in sella (e non è detto, visto che una parte di RedBird vorrebbe cambiare il dirigente tanto odiato e contestato dai tifosi rossoneri, sia con una petizione online sia allo stadio), sia pronto a destituire l'allenatore Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Igli Tare. Per sostituirli con due che già avrebbe voluto vedere in rossonero l'anno passato, ovvero Vincenzo Italiano, attuale allenatore del Bologna e Tony D'Amico, direttore sportivo in uscita dall'Atalanta (pronto Cristiano Giuntoli a prenderne il posto).🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Marchetti: “Milan, il nuovo DS potrebbe essere D’Amico. Colloqui anche con Paratici”

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