A Milano si sono svolte serate a base di incontri con escort coinvolgendo almeno settanta calciatori provenienti da alcune delle principali squadre di calcio italiane. Le feste, organizzate da una persona identificata come Ma, si sono svolte in diverse occasioni e hanno coinvolto giocatori di club come Inter, Milan e Juventus. La notizia è emersa attraverso indagini e intercettazioni che hanno portato alla luce questa rete di incontri.

Tempo di lettura: 5 minuti Sono almeno settanta i calciatori che hanno partecipato alle feste organizzate dalla Ma.De, l’agenzia di eventi al centro di un’ indagine della Procura di Milano per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Tanti atleti di squadre come Inter, Milan, Juventus, Verona, Torino, Sassuolo e Monza, sui quali sono in corso accertamenti per capire chi davvero abbia usufruito pure del servizio di escort e “droga della risata”. I nomi sono usciti su ‘Il Giornale’ nell’articolo dal titolo: “Da Stankovic a Maldini jr, la ‘nazionale’ dello scandalo”. Nel pezzo si legge: “ Ci sono vecchie glorie come Dejan Stankovic. Figli d’arte dal luminoso avvenire come Daniel Maldini.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Serate milanesi con le escort, coinvolti giocatori Inter, Milan e Juve: i nomi

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