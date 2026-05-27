Primi caldi e running | come gestire lo sforzo senza rischiare

Con l’arrivo delle prime temperature calde, molti runner si confrontano con le sfide del correre sotto il sole. È importante evitare di spingersi troppo oltre, riconoscendo i segnali di affaticamento come sudorazione eccessiva, vertigini o crampi. Durante l’attività, bisogna prestare attenzione a eventuali sensazioni di debolezza o nausea. È consigliato idratarsi regolarmente e ridurre l’intensità dell’allenamento per prevenire rischi legati al calore.

? Punti chiave Come evitare che il calore rovini i tuoi tempi invernali?. Quali segnali fisici indicano un rischio imminente di sovraccarico termico?. Cosa bere per reintegrare i sali persi con la sudorazione?. Quando è meglio correre per proteggere il cuore e la pelle?.? In Breve Integrazione di sodio, potassio e magnesio tramite frutta e verdura stagionale.. Consumo di anguria, fragole e cetrioli per reintegrare i sali minerali.. Allenamenti preferibili nelle ore mattutine o dopo il tramonto per evitare il calore.. Protezione necessaria dai raggi UV per le uscite prolungate in primavera.. Con l’arrivo dei primi caldi in questo mercoledì 27 maggio 2026, il corpo umano deve affrontare una delicata fase di adattamento fisiologico per gestire il passaggio dai ritmi invernali alle temperature primaverili più elevate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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John Shortt on World Junior Gold, Elite Backstroke Turns, and Irelands Rise | Episode 278

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