Con l’arrivo dell’estate, il corpo tende a richiedere pasti più leggeri e freschi, specialmente con le temperature che si alzano. La dieta Spring Light si propone di offrire alternative per gustare pasti più semplici senza dover seguire regimi restrittivi. Si tratta di scegliere alimenti facilmente digeribili, preferendo ingredienti freschi di stagione. Questa strategia aiuta a mantenere un buon livello di energia e a sentirsi più leggeri durante le giornate calde, senza rinunciare a pasti equilibrati e gustosi.

Con l’arrivo dell’estate cambia il modo in cui il nostro organismo reagisce agli alimenti. Infatti, ci possono essere delle variazioni nel senso di fame, la digestione può diventare più lenta e può aumentare il senso di pesantezza subito dopo i pasti, soprattutto se questi sono ricchi di grassi o particolarmente elaborati. Le temperature elevate, infatti, possono influenzare il metabolismo, l’appetito e l’idratazione corporea. È proprio in questi mesi che molte persone hanno bisogno di “ mangiare più leggero ” senza però dover fare una dieta ipocalorica o troppo restrittiva. Ed ecco che entra in gioco la cosiddetta Spring Light Diet, ovvero un approccio che si ispira alla dieta mediterranea e punta ad alleggerire i pasti comunemente presenti nella propria quotidianità. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Spring Light Diet: come alleggerire i pasti quando arrivano i primi caldi (senza mettersi a dieta)

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