Allarme blatte con i primi caldi | perché aumentano e cosa fare

Con l’arrivo dei primi caldi, molte persone hanno segnalato un aumento della presenza di blatte nelle aree urbane. In diversi quartieri, ci sono state numerose segnalazioni di insetti di grandi dimensioni, di colore rossastro, che si muovono anche volando per alcuni metri. Questa situazione ha portato a un incremento delle richieste di intervento e di misure di controllo da parte delle autorità competenti. La presenza di questi insetti sembra essere strettamente legata alle temperature più elevate di questa stagione.

Roma, 18 maggio 2026 – Con l’arrivo dei primi caldi è esploso anche l’ allarme blatte. Sempre più residenti segnalano la presenza di enormi scarafaggi rossastri capaci perfino di “volare” per alcuni metri. In realtà non si tratta di un vero volo come quello degli insetti alati più comuni, ma di spostamenti controllati che permettono soprattutto ai maschi adulti di planare o muoversi rapidamente da una superficie all’altra. Le segnalazioni sui social. Ed è proprio questo comportamento improvviso a rendere ancora più inquietante l’incontro ravvicinato con questi insetti. Video e fotografie hanno rapidamente invaso i social, trasformando quello che fino a poco tempo fa sembrava un fenomeno isolato in uno dei temi più discussi dell’inizio estate, soprattutto nella Capitale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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