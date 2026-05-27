Primavera il Parma sogna lo Scudetto | Siamo pronti percorso incredibile

Il Parma Primavera si prepara alla finale dello Scudetto contro la Fiorentina, con il capitano Bernardo Conde e l’allenatore Nicola Corrent che esprimono fiducia e orgoglio per il percorso intrapreso. La squadra ha mostrato una crescita significativa durante la stagione e si presenta all’appuntamento decisivo con grande determinazione. La finale si svolgerà nelle prossime ore, segnando un momento cruciale per il club e i giovani atleti coinvolti.

La tensione cresce, ma anche l’orgoglio per un cammino che ha già lasciato il segno. Alla vigilia della finale Scudetto del campionato Primavera 1 contro la Fiorentina, in casa Parma parlano il capitano Bernardo Conde e l’allenatore Nicola Corrent.“Sono orgoglioso del percorso che abbiamo fatto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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