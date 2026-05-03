Diretta Inter-Parma la partita che decide lo scudetto Basta un pareggio | i tifosi pronti alla festa

Stasera a Milano si gioca una partita molto importante tra l’Inter e il Parma, decisiva per la corsa allo scudetto. Per l’Inter basta un pareggio per assicurarsi il titolo. I tifosi sono già in fermento e si preparano a seguire la partita, con l’obiettivo di festeggiare un traguardo atteso da tempo. L’incontro si svolgerà a San Siro, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo.

Il match inizia alle 20.45, se alle 22.30 il risultato sarà quello sperato migliaia di supporter nerazzurri si riverseranno per strada. Sale l’attesa da San Siro a piazza Duomo Milano, 3 maggio 2026 – Sale l’attesa dei tifosi interisti per la partita di questa sera a San Siro, contro il Parma. Basta un punto e i nerazzurri potranno festeggiare il loro ventunesimo scudetto. Fischio d’inizio alle 20.45. In caso di esito positivo (pareggio o vittoria) la festa è pronta a scoppiare per le strade di Milano: da San Siro a piazza Duomo, i tifosi si sposteranno per festeggiare il tricolore. I precedenti recenti, e in particolare l’ultimo di appena...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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