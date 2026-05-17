Canzi | Raggiunto l’obiettivo minimo col Parma rotazioni Ecco perché non siamo state competitive per lo scudetto

L’allenatore della squadra femminile ha commentato la stagione, affermando di aver raggiunto l’obiettivo minimo con alcune rotazioni durante la partita contro il Parma. Ha spiegato che questa strategia ha influito sulla competitività della squadra per lo scudetto. La squadra ha disputato la partita con l’intento di ottenere i punti necessari, ma l’allenatore ha precisato che le rotazioni hanno limitato le possibilità di vittoria nel campionato. La stagione si è conclusa con questa valutazione sui risultati e sulle scelte fatte.

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