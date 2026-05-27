Prima vera ondata di calore su Bari | giovedì giornata da bollino giallo

Giovedì 28 maggio, Bari sarà interessata dalla prima vera ondata di calore dell'estate, con una giornata classificata come da bollino giallo secondo il Bollettino del Ministero della Salute. La previsione indica temperature elevate per tutta la giornata, senza specificare i valori esatti. Il bollino giallo segnala condizioni di calore moderato e può richiedere precauzioni per le fasce più sensibili della popolazione.

Domani, giovedì 28 maggio, sarà una giornata da bollino giallo per il caldo sulla di Bari. Ad annunciarlo è il Bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore. Il sistema di rilevazione segnala situazioni problematiche quando si registrano temperature molto elevate per più giorni. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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