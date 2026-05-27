Non accenna ancora a diminuire l’ondata di calore sul nostro Paese provocata da un anticiclone di origine sub-tropicale. Se per la giornata di mercoledì 27 maggio abbiamo ben 15 città contrassegnate dal bollino arancione, giovedì 28 maggio saranno quattro le città da bollino rosso, il livello 3, ovvero il più elevato. Cosa significa. Nel dettaglio, il bollettino del ministero della Salute alza al massimo livello l’allerta per Bologna, Firenze, Roma e Torino. “Indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”, spiega il ministero. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ondata di calore sull’Italia: le prime 4 città da bollino rosso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sabbia del deserto sullItalia: arriva la polvere sahariana. Ecco quando il cielo diventerà giallo

Notizie e thread social correlati

Ondata di caldo in Italia e bollino rosso in quattro città giovedì 28 maggio, scatta l'allerta da Nord a SudGiovedì 28 maggio, quattro città italiane sono state inserite nel livello più alto di allerta per il caldo, con temperature che hanno superato i...

Ondata di caldo record in Italia: giovedì allerta massima con quattro città da bollino rosso. E la Francia conta già 8 mortiGiovedì, quattro città italiane sono state dichiarate da bollino rosso a causa di un’ondata di caldo record.

Temi più discussi: Meteo, arriva un anticiclone con la prima ondata di caldo oltre 30 gradi: le previsioni; Estate 2026, dal 25 maggio disponibili i bollettini sulle ondate di calore; Meteo rovente, caldo in ulteriore aumento: giovedì bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino; Cosa sta causando questa ondata di calore su Italia ed Europa, con picchi di 36 °C: quanto durerà.

Il caldo si abbatte sull'Italia e l'Europa. In Francia la portavoce del governo ha parlato di sette morti per un'ondata di calore mai registrata nella storia x.com

L'ondata di calore nel Regno Unito mi sta rovinando reddit

Ondata di calore sull’Italia: le prime 4 città da bollino rossoL’anticiclone africano toccherà il suo apice nelle prossime ore, poi arriveranno alcuni temporali e un ridimensionamento termico ... ilgiornale.it

Meteo prossimi giorni: quanto dura questa ondata di caldo?L’ultima settimana di maggio si profila all’insegna dell’alta pressione sull’Italia, particolarmente solida tra oggi e mercoledì. meteo.it