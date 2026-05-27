Prima la curva poi lo schianto | il dramma di Kevin morto in moto a 24 anni

Martedì sera, a Capriolo, un giovane di 24 anni è morto in un incidente stradale. L'uomo, in sella a una Kawasaki Ninja, si è scontrato con una Mercedes che procedeva nella direzione opposta sulla Strada provinciale 469, poco dopo le 19. Dopo aver percorso una curva, il motociclista ha perso il controllo ed è finito contro l'altra vettura. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

È Kevin Bonetti, 24 anni, la vittima del tragico incidente stradale di martedì sera a Capriolo. In sella alla sua moto Kawasaki Ninja si è schiantato con una Mercedes che viaggiava in direzione opposta: tutto è successo poco dopo le 19 sulla Strada provinciale 469, all'altezza della celeberrima. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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Schianto in moto nel Bresciano: Palosco piange Kevin Bonetti, morto a 24 anniUn incidente stradale si è verificato intorno alle 19 di martedì 26 maggio sulla Provinciale 469 nel territorio di Capriolo.

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