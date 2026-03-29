Oggi, domenica 29 marzo, intorno alle 17.45, un giovane di 19 anni residente a Bagnolo Mella ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Leno. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo ha perso il controllo della moto, che è poi uscita di strada e si è schiantata. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Verso le 17.45 di oggi, domenica 29 marzo, un 19enne residente a Bagnolo Mella ha perso la vita in un tragico incidente in moto a Leno. Stando a quanto emerso finora, il giovane avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo della sua Kawasaki mentre – all'altezza della Cascina Bellomi – affrontava una curva lungo via Leonardo da Vinci, una stradina in mezzo ai campi che conduce alla frazione di Porzano. Purtroppo, l'impatto è stato devastante: il ragazzo è morto sul colpo. Per i rilievi è intervenuta la Polizia Stradale di Brescia. Per i soccorsi, invece, erano stati allertati l'auto medica, un'ambulanza del Cosp di Flero e l'elisoccorso. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Perde il controllo della moto, poi lo schianto: ragazzo di 19 anni muore sul colpo

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