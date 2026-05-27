Prima giornata di caldo rovente a Pescara e in provincia | superati i 33 gradi è ' bollino arancione'
A Pescara e provincia, mercoledì 27 maggio, la temperatura ha superato i 33 gradi, attivando il 'bollino arancione'. Molti cittadini, nonostante il giorno lavorativo, sono usciti di casa e si sono recati in spiaggia o nei parchi. La giornata si è caratterizzata da un caldo intenso e persistente, con il sole che ha dominato senza interruzioni. Le temperature elevate hanno portato numerosi a cercare refrigerio all’aperto.
Primo giorno di caldo rovente, oggi, mercoledì 27 maggio, a Pescara e in provincia. In tanti, nonostante la giornata lavorativa, si sono riversati in spiaggia e nei parchi. Le temperature, in particolare sulla costa e nella Val Pescara, hanno superato i 33 gradi.Sul territorio per oggi e domani. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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