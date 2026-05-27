A Milano sono stati raggiunti i 34 gradi a maggio, una temperatura insolita per il periodo. La città si trova sotto un bollino arancione a causa del caldo eccessivo. Questa condizione rappresenta un'anomalia rispetto alle medie stagionali e si verifica in un momento dell'anno normalmente caratterizzato da temperature più miti. La situazione ha portato a misure di prevenzione e allerta tra le autorità locali.

Milano, 27 maggio 2026 - Trentaquattro gradi. No, non stiamo parlando di una calda giornata di metà agosto ma della temperatura massima attesa per oggi, mercoledì 27 maggio, ancora piena primavera (ma solo sulla carta ormai). Una giornata da bollino arancione secondo il Bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, che arriva dopo altri giorni roventi. Il momento più critico è atteso nel primo pomeriggio, quando appunto si toccheranno i 34°. E domani? Non andrà molto meglio, considerando che su Milano sarà ancora bollino giallo. Un caldo fuori stagione che ormai... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano bollino arancione e 34 gradi (a maggio): caldo anomalo o nuova normalità?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caldo anomalo, Viterbo tocca i 33 gradi: bollino arancione per due giorni. Ecco come è cambiato il climaA Viterbo sono stati raggiunti i 33 gradi il 26 e il 27 maggio, con temperature che superano di molto la media tipica di questo periodo.

Caldo anomalo, a Bologna scatta il bollino arancioneA Bologna è scattato il bollino arancione a causa di un’ondata di calore anomala, con temperature elevate già a maggio.

Temi più discussi: Caldo anomalo a Milano: mercoledì giornata da bollino arancione con picchi di 36 gradi; Maggio infernale, allerta gialla temporali e bollino arancione per il caldo; Meteo, ondata di caldo e temperature record: oggi in Italia 12 città con bollino arancione; Caldo, domani bollino arancione in 12 città e giovedì 4 con allerta rossa.

Caldo, domani bollino arancione in 12 città e giovedì 4 con allerta rossa reddit

Caldo, oggi bollino arancione in 12 città e domani 4 con allerta rossaIl bollettino sulle ondate di calore pubblicato sul sito del ministero della Salute: domani le più calde saranno Firenze, Roma, Torino e Bologna ... rainews.it

Caldo, bollino arancione in 12 città: a cosa prestare attenzioneIl mix tra caldo e umidità fa scattare il livello 2 di allerta in alcune città italiane: ecco il bollettino del ministero della Salute e quali sono i consigli da adottare nel corso delle ondate di cal ... ilgiornale.it