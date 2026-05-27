Prezzo medio tra 2.400 e 2.600 al metro quadrato l' area del centro è la più ambita e i mutui tornano ad essere favorevoli
Il prezzo medio degli immobili nel centro storico si aggira tra 2.400 e 2.600 euro al metro quadrato. Le zone più richieste includono anche la Cittadella, Eurosia, Lubiana e l’area Sud. I mutui per l’acquisto sono tornati a condizioni più favorevoli rispetto al passato. Le aree più ambite restano quelle centrali e periferiche vicine. La domanda di immobili in queste zone continua a essere elevata.
Le zone più appetibili sono sempre il centro storico, la Cittadella, l'Eurosia e il Lubiana, oltre alla zona Sud. Il prezzo medio di un immobile si aggira tra i 2.400 e i 2.600 euro al metro quadrato, per l'affitto invece i valori medi si attestano attualmente intorno ai 12-14 euro al metro. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Best Mid-Range Android Phones (2026) | Top 20 Reviewed
Notizie e thread social correlati
Mutui al 3,55%: l’Italia paga il prezzo più alto in EuropaIl 15 marzo 2026 rappresenta una data significativa per il mercato dei mutui in Italia, con i tassi che raggiungono il 3,55%.
Anicav e parte agricola tornano al tavolo nel Bacino Centro Sud: confronto aperto sul prezzo del pomodoroDopo un periodo di tensioni legate alla campagna di trasformazione 2025, le parti coinvolte nel settore del pomodoro nel Bacino Centro Sud si sono...
Temi più discussi: Smartphone: mercato europeo a +2%, record del prezzo medio a 580 euro; Carburanti, Mimit: prezzo medio self benzina a 1,968 euro/litro, gasolio a 2,046; Prezzo medio del gasolio, Sardegna di nuovo al top: regione più cara d’Italia; Mimit, prezzo medio self benzina a 1,968 euro al litro, gasolio a 2,037 euro.
Tra il 18 e il 22 maggio il gruppo veneto ha comprato oltre 45 mila titoli a un prezzo medio unitario di 5,0903 euro, arrivando a detenere 12.391.481 quote facebook
Mimit, prezzo medio self benzina a 1,966 euro al litro, gasolio a 1,974 euro. Self autostrada oltre 2 euro. Urso, continueremo su strada taglio accise #ANSA x.com
Carburanti, prezzi in rapida risalita al self: benzina a 1,96, diesel oltre i 2,04Foto di repertorio, di Carlo Carino da ImagoeconomicaCaro carburante, benzina e diesel - rincari ... msn.com
Carburanti, prezzo medio gasolio a 2,02 euro, self benzina a 1,74Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi martedì 24 marzo, il prezzo medio dei ... ansa.it