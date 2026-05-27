Prezzo medio tra 2.400 e 2.600 al metro quadrato l' area del centro è la più ambita e i mutui tornano ad essere favorevoli

Notizia in breve

Il prezzo medio degli immobili nel centro storico si aggira tra 2.400 e 2.600 euro al metro quadrato. Le zone più richieste includono anche la Cittadella, Eurosia, Lubiana e l’area Sud. I mutui per l’acquisto sono tornati a condizioni più favorevoli rispetto al passato. Le aree più ambite restano quelle centrali e periferiche vicine. La domanda di immobili in queste zone continua a essere elevata.