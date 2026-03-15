Mutui al 3,55% | l’Italia paga il prezzo più alto in Europa

Il 15 marzo 2026 rappresenta una data significativa per il mercato dei mutui in Italia, con i tassi che raggiungono il 3,55%. Questo valore supera la media europea, che si ferma al 3,23%, rendendo il costo del credito nel paese più alto rispetto alla maggior parte delle altre nazioni del continente. I dati indicano una situazione di particolare attenzione per chi cerca finanziamenti per l’acquisto di una casa.

Il 15 marzo 2026 segna un punto di svolta nella percezione del costo del credito in Italia, dove i tassi sui mutui si attestano al 3,55%, ben oltre la media europea del 3,23%. Mentre la Banca Centrale Europea ha avviato un processo di allentamento della politica monetaria, le famiglie italiane continuano a pagare un prezzo più alto per accedere alla proprietà abitativa rispetto ai vicini europei. Questo divario non è casuale ma radicato in dinamiche strutturali che penalizzano il mercato italiano. I dati confermano che l’Italia paga uno spread significativo rispetto a paesi come Spagna e Francia, con differenze che arrivano fino a 106 punti base. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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